NBA : Maxi Kleber: Maskottchenbeauftragter bei den Mavericks

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat bei den Heimspielen der Dallas Mavericks eine Sonderaufgabe: Er sagt dem Showmaster des Teams, in welchem Trikot die Mannschaft auflaufen wird - damit das Maskottchen im gleichen Dress rumlaufen kann.

Dallas | Das verriet der NBA-Profi in einem Video-Interview mit seinem Mitspieler Dwigth Powell und Chris Arnold, der beim ehemaligen Team von Dirk Nowitzki als „Master of ceremonies“ für den Ablauf der Mavericks-Heimspiele zuständig ist. „Aber jetzt kennt jeder unser Geheimnis“, scherzte Kleber in Richtung Arnold. Insgesamt haben die Mavericks in dieser Saiso...

