Coronavirus-Pandemie : Max Hartung zu Olympia: Sportler tragen Großteil des Risikos

Für Athletensprecher Max Hartung werden die Aktiven bei den Olympischen Spiele in Tokio angesichts der Coronavirus-Pandemie eine große Last zu tragen haben.

Köln | „Das wird wohl so sein, dass ich als Sportler den Großteil des Risikos tragen muss“, sagte der Vorsitzende von Athleten Deutschland im Interview dem Online-Portals „Spox“ und ergänzte: „Jetzt kann man sagen, dass das in allen Lebensbereichen gilt. So können auch wir entscheiden, ob wir nach Tokio reisen wollen oder nicht. Aber auf den Sportlern lastet...

