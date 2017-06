Zweiter deutscher Erfolg : Marco Koch siegt bei Schwimm-Meeting in Rom

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das Aushängeschild des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) siegte über 200 Meter Brust in 2:09,63 Minuten und zeigte sich vor den Weltmeisterschaften im kommenden Monat in Budapest (14. bis 30. Juli) in guter Form. Am Vortag hatte Koch als Mitglied einer 260-köpfigen Delegation des Meetings noch eine Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan.

Für einen weiteren Podestplatz für das DSV-Team sorgte zum Abschluss des Meetings in der italienischen Hauptstadt Christian Diener. Der Potsdamer musste sich über die 200 Meter Rücken in 1:57,50 Minuten nur knapp dem Ungarn Peter Bernek (1:57,45) geschlagen geben. Zuvor hatte Diener die halb so lange Strecke in 54,54 Sekunden für sich entschieden.

