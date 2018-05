Ex-Weltmeister : Marco Koch darf doch noch auf Teilnahme an Schwimm-EM hoffen

Der frühere Weltmeister Marco Koch kann womöglich doch noch an der Schwimm-EM teilnehmen. Chef-Bundestrainer Henning Lambertz ließ dem Brustschwimmer im Falle einer starken Leistung bei den deutschen Meisterschaften eine Hintertür offen.

von dpa

16. Mai 2018, 17:02 Uhr

Koch hatte die vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) vorgegebene EM-Norm verpasst. «Wenn Marco über 200 m Brust eine Zeit schwimmt, mit der er bei der EM für Deutschland um eine Medaille mitschwimmen kann, dann könnte es sein, dass ich im Verbandsinteresse dem Nominierungsausschuss einen Sonderfall vorschlagen werde», sagte Lambertz.

Die nationalen Titelkämpfe finden vom 19. bis zum 22. Juli in Berlin statt. Die Europameisterschaften werden in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August ausgetragen. Für das Event in Schottland hatte der DSV 31 Athletinnen und Athleten nominiert.