Erfurt Indoor : Marc Reuther verpasst deutschen 800-Meter-Rekord deutlich

Marc Reuther hat beim Leichtathletik-Meeting in Erfurt den erhofften deutschen 800-Meter-Rekord deutlich verpasst.

Erfurt | Der 24 Jahre alte Frankfurter gewann in der Hartwig-Gauder-Halle in 1:46,21 Minuten. Er blieb dabei auch klar über seiner Bestzeit aus dem vergangenen Jahr in Erfurt (1:45,39) und war sichtlich enttäuscht. Der Rekord liegt seit 1995 bei 1:44,88 Minut...

