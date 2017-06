Bodensieg an Herder : Lukas Dauser verpasst nächsten Turn-Titel

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Zwei Tage nach seinem Premierenerfolg im Sechskampf musste sich der Vize-Europameister zum Auftakt der Gerätefinals im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin nur seinem Trainingsgefährten Philipp Herder beugen.

Der Berliner verbesserte sich bei seinem ersten Meisterschaftserfolg um vier Zehntel gegenüber dem Vorkampf auf 14,425 Punkte und hielt Dauser um 0,2 Zähler in Schach. Im Mehrkampf hatte Herder nur denkbar knapp gegen Dauser verloren.

Vor wiederum über 6000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle kam der Saarländer Luca Ehrmanntraut (13,475) auf Platz drei. Titelverteidiger Fabian Hambüchen, der seit 2003 neunmal den deutschen Titel am Boden gewonnen hatte, arbeitete als Co-Kommentator für Sportdeutschland.TV. Am Vortag war der Reck-Olympiasieger bei der Stadiongala im großen Rahmen von der internationalen Karriere verabschiedet worden.

Turnfest-App zum Herunterladen

Zeitplan der Wettkämpfe

Das Programm der Deutschen Meisterschaften

Liveticker DTB

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 20:58 Uhr