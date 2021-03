Beachvolleyball : Ludwig/Kozuch wieder auf der Beach-Welttour

Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch kehren in dieser Woche auf die Beachvolleyball-Welttour zurück, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr pausiert hatte.

Doha | Für den Restart der höchstdotierten internationalen Wettkampf-Tournee in Katar waren insgesamt acht deutsche Teams gemeldet. Erstmals nach der langen Unterbrechung werden auch wieder Qualifikationspunkte für die auf diesen Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio vergeben. „Ziel ist es, mit je zwei Frauen- und Männerteams in Japan dabei zu sein...

