Beachvolleyball : Ludwig/Kozuch siegen bei Welttour-Finale in Rom

Rom (dpa) – Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg im Rahmen der Beachvolleyball-Weltserie gefeiert.

Avatar_shz von dpa

08. September 2019, 22:27 Uhr

Beim Welttour-Finale in Rom setzten sich Olympiasiegerin Ludwig und ihre neue Partnerin gegen Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa aus Brasilien souverän 2:0 (21:19, 21:17) durch. Zur Belohnung für den Premierentriumph gab es neben dem Preisgeld in Höhe von 40.000 Dollar (rund 36.250 Euro) auch wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

«Ich habe keine Worte», sagte Kozuch und konnte ihre Freudentränen nur schwer zurückhalten: «Wir sind einfach nur glücklich.» Ludwig ergänzte: «Wir haben immer daran geglaubt, dass das möglich ist.»

Mit einem Endspurt sicherte sich das deutsche Duo schnell den ersten Satz. Kozuch glänzte durch starke Blockarbeit und clevere Angriffe, Ludwig spielte ihre ganze Erfahrung aus. Im zweiten Satz holten die 33-jährige Ludwig und ihre ein Jahr jüngere Teamkollegin einen Rückstand auf und führten kurz vor Schluss mit 20:17. Ludwig verwandelte nach 43 Minuten bereits den ersten Matchball sicher.

Mit ihrer ehemaligen Partnerin Kira Walkenhorst konnte Ludwig bereits 2016 und 2017 das Finale der Welttour gewinnen. Mit Kozuch war es in ihrem ersten gemeinsamen Jahr die erste Endspielteilnahme überhaupt.

Im Finale der Männer mussten sich die deutschen Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler am späten Sonntagabend geschlagen geben. In einer Neuauflage des WM-Endspiels von Hamburg unterlag das Duo den dominanten russischen Weltmeistern Wjatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stojanowski deutlich mit 0:2 (16:21, 16:21).