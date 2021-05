Bayern-Basketballer : Lucic unter Top-5-Profis der Euroleague gewählt

Vladimir Lucic vom FC Bayern München ist als erster Basketballer eines deutschen Teams unter die besten fünf Spieler der Euroleague gewählt worden.

München | Der serbische Allrounder war einer der entscheidenden Bayern-Akteure in dieser Saison, in der die Münchner als erster Bundesligist die Playoffs des wichtigsten europäischen Wettbewerbs erreicht hatten. Dort zwang der Außenseiter dank Lucic den Favoriten Olimpia Mailand in ein entscheidendes fünftes Spiel, wo dann aber doch das Aus im Kampf um das Fina...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.