Eishockey : Lightning gewinnen in NHL-Playoffs 8:0 gegen Islanders

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist nur noch einen Sieg vom erneuten Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup im Eishockey entfernt.

Tampa | Das NHL-Team aus Florida gewann Spiel fünf gegen die New York Islanders 8:0 und führt in der Halbfinale-Serie nun 3:2. Bei vier Siegen ist eine Mannschaft weiter. Die Lightning gingen schon nach 45 Sekunden durch Steven Samkos 1:0 in Führung und bauten den Vorsprung im ersten Drittel auf drei Tore aus. Im mittleren Drittel folgten drei weitere Tore...

