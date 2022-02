Angriff auf Ukraine : Lettlands NOK ruft Athleten zu Russland-Boykott auf

Lettlands Nationales Olympisches Komitee (LNOK) hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und in Reaktion darauf lettische Athleten dazu aufgerufen, nicht an Sportveranstaltungen in Russland teilzunehmen.

Auch sollten die Sportler des baltischen EU- und Nato-Landes den Kontakt mit russischen Sportorganisation einschränken, teilte das LNOK auf Twitter mit. Ähnliche Forderungen erhob im benachbarten Litauen auch die für Sport zuständige Bildungsministerin Jurgita Siugzdiniene. „Der Sport wird in der Regel von der Politik getrennt, aber es müssen alle mögl...

