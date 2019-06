Siegchancen : Zehnkämpfer Kazmirek führt nach erstem Tag in Ratingen

Der WM-Dritte Kai Kazmirek hat nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen die Führung übernommen.

Mit 4423 am Samstag erkämpften Punkten liegt der 28-jährige Leichtathlet von der LG Rhein-Wied vor dem Olympia-Vierten Basile Rolnin (Frankreich/4254) und EM-Starter Mathias Brugger aus Ulm, der 4158 Zähler sammelte, an der Spitze. Kazmirek strebt mehr als 8300 Zähler an. Dies ist der Richtwert für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Nach der Absage der Vizeweltmeisterin und Vorjahresgewinnerin Carolin Schäfer (Frankfurt) ist die Chance auf den Sieg einer deutschen Siebenkämpferin in diesem Jahr gering. Die Spitzenposition übernahmen nach vier Disziplinen die Österreicherinnen Verena Preiner mit 3842 Punkten und Ivona Dadic, die auf 3814 Zähler kam. Dritte ist Anna Maiwald von Bayer Leverkusen mit 3727 Punkten vor ihrer Vereinskollegin Mareike Arndt (3680).