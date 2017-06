Quali für Leichtathletik-WM : Zehnkämpfer Freimuth schnellster Sprinter

Rico Freimuth vom SV Halle hat bei der letzten Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in London den besten Start bei den Zehnkämpfern erwischt. Über 100 Meter lief der WM-Dritte von 2015 in Ratingen in 10,44 Sekunden die schnellste Zeit.