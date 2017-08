Felix nur Dritte : US-Amerikanerin Francis siegt über 400 Meter

Phyllis Francis hat für eine weitere Überraschung bei der Leichtathletik-WM in London gesorgt. Die amerikanische Staffel-Olympiasiegerin siegte über 400 Meter in 49,92 Sekunden vor Salwa Eid Naser aus Bahrain, die in 50,06 Sekunden ins Ziel rannte.