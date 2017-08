Leichtathletik-WM in London : Türke Guliyev schlägt Topfavorit van Niekerk

London (dpa) Der Türke Ramil Guliyev hat das Gold-Double von Topfavorit Wayde van Niekerk bei der Leichtathletik-WM in London vereitelt. In 20,09 Sekunden siegte der Europameisterschafts-Zweite über 200 Meter völlig unerwartet vor dem Südafrikaner, der in 20,11 Sekunden ins Ziel kam.