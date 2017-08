65,37 Meter im zweiten Versuch : Speerwurf-Weltmeisterin Molitor erreicht WM-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Die einzige Titelverteidigerin im deutschen Team übertraf in der Qualifikation mit 65,37 Metern im zweiten Versuch die geforderte Weite deutlich. Das Finale steht am Dienstag (20.20 Uhr MESZ) auf dem Programm.

Bei der WM 2015 In Peking hatte sich die 33-Jährige überraschend die Goldmedaille geholt. In dieser Saison war die deutsche Meisterin aus Leverkusen noch nicht über 62,26 Meter hinausgekommen. Für Olympia 2016 in Rio wurde Molitor vom DLV nicht nominiert und konnte ihr Startrecht auch nicht vor Gericht durchsetzen.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 20:36 Uhr