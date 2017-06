Diamond-League-Meeting : Mit zu viel Rückenwind: Reus läuft 9,99 Sekunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Bei dem Lauf am Sonntag wurden unzulässige 4,8 Meter pro Sekunde gemessen. Der Kanadier André de Grasse kam sogar in 9,69 Sekunden vor Ben Youssef Meite (Elfenbeinküste/9,84) ins Ziel. Reus war zuvor im B-Lauf unter regulären Bedingungen in 10,21 Sekunden auf Platz zwei gelaufen.

Programm und Ergebnisse

erstellt am 18.Jun.2017 | 18:06 Uhr