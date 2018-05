Nach Baby-Pause : Kugelstoß-Ass Schwanitz meldet sich mit 19,39 Metern zurück

Die frühere Kugelstoßer-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat sich nach 15-monatiger Baby-Pause erfolgreich zurückgemeldet.

von dpa

13. Mai 2018, 16:13 Uhr

Die 32-Jährige vom LV Erzgebirge gewann am Wochenende einen Testwettkampf in Halle/Saale mit 19,39 Metern und setzte sich damit gleich an die Spitze der europäischen Bestenliste. Schwanitz geht nun in Schönebeck an den Start, bevor sie bei den Werfertagen in Halle am letzten Mai-Wochenende antritt.

Die Europameisterin von 2014 und 2016 hofft auf eine erneute Medaille bei der Heim-EM im August in Berlin. Im Februar 2017 hatte sie als deutsche Hallen-Meisterin von Leipzig ihren vorerst letzten Wettkampf bestritten. Im Juli brachte sie Zwillinge zur Welt.