Millrose-Games in New York : Klosterhalfen verbessert zwei deutsche Rekorde

Die Weltmeisterschaftsdritte Konstanze Klosterhalfen läuft schon wieder auf Rekordniveau.

Avatar_shz von dpa

09. Februar 2020, 11:14 Uhr

Bei den Millrose-Games in New York verbesserte die 22 Jahre alte Ausnahmeläuferin von Bayer Leverkusen die deutsche Hallen-Bestmarke über eine Meile auf 4:17,26 Minuten. Zugleich blieb sie als erste deutsche Leichtathleten mit der Durchgangszeit über 1500 Meter von 3:59,87 Minuten unter der Vier-Minuten-Grenze. Damit steigerte die in den USA trainierende Klosterhalfen über diese Distanz ihren Rekord um fast drei Sekunden.

Schneller als sie war nur die US-Läuferin Elle Purrier, die mit einem stärkeren Schlussspurt das Meilen-Rennen in nationaler Rekordzeit von 4:16,85 Minuten - der zweitschnellsten jemals gelaufenen Zeit über diese Strecke - gewann. Nur die Äthiopierin Genzebe Dibaba (4:13,31) war 2016 schneller gewesen.

Fast genau vor einem Jahr hatte Klosterhalfen am gleicher Stelle in 4:19,98 Minuten eine deutsche Hallen-Bestleistung über die Meile (1609 Meter) und im selben Rennen als Durchgangszeit in 4:02,70 Minuten den deutschen Hallen-Rekord über 1500 Meter aufgestellt.