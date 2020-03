Zehnkampf-Weltmeister : Kaul zur Olympia-Verschiebung: «Richtig»

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio als «richtig für alle Sportler» bezeichnet.

24. März 2020, 15:01 Uhr

«Ich hoffe, dass wir alle 2021 die Spiele bekommen, die wir uns erträumen» sagte der 22 Jahre alte deutsche «Sportler des Jahres» von 2019 der Deutschen Presse-Agentur.

Die Spiele sollen spätestens im Sommer 2021 stattfinden. Das haben das Internationale Olympische Komitee und die Olympia-Organisatoren in Japan gemeinsam am Dienstag beschlossen, wie das IOC mitteilte.

Das Training gehe natürlich weiter, sagte Kaul: «Jetzt ist Zeit, an den Schwächen zu arbeiten - was mir natürlich nicht schmeckt.» Der Mainzer hatte bei der Leichtathletik-WM im Oktober in Doha überraschend Gold gewonnnen.