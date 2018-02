Hallen-Meeting in Karlsruhe : Holzdeppe schlägt Stabhochsprung-Überflieger Lavillenie

Die deutschen Leichtathleten machen beim Hallen-Meeting in Karlsruhe Werbung für die Freiluft-EM im August in Berlin. Lauftalent Konstanze Klosterhalfen knackt bei ihrem Saisoneinstand beinahe einen Uralt-Rekord.

von dpa

03. Februar 2018, 20:09 Uhr

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe, Sprinterin Tatjana Pinto und Weitspringerin Malaika Mihambo haben beim 34. Internationalen Hallen-Meeting der Leichtathleten in Karlsruhe für deutsche Siege gesorgt.

Der frühere Freiluft-Weltmeister Holzdeppe glänzte dabei mit 5,88 Metern und bezwang sogar den Hallen-Weltrekordler Renaud Lavillenie.

Der 28-Jährige aus Zweibrücken übertraf die Norm für die Weltmeisterschaften Anfang März in Birmingham gleich um zehn Zentimeter. Der Franzose Lavillenie, der mit 6,16 Metern die Bestmarke unterm Dach hält, kam vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Messehalle auf 5,83.

Das groß angekündigte Duell zwischen Lavillenie und dem brasilianischen Olympiasieger Thiago Braz da Silva fiel quasi aus: Bevor Lavillenie, der mit 6,16 Metern den Weltrekord unterm Dach hält, überhaupt in den Wettkampf eingriff, hatte sich da Silva mit drei Fehlversuchen über 5,45 Meter verabschiedet.

Bei der Auftaktveranstaltung der World Indoor Tour des Weltverbandes IAAF sagte die große deutsche Sprinthoffnung Gina Lückenkemper aus Leverkusen kurzfristig wegen Beugerproblemen ihren Start ab. Dafür gewann Tatjana Pinto (Paderborn), ihre Kollegin aus der Nationalmannschafts-Staffel, die 60 Meter in 7,10 Sekunden. Sie blieb dabei zwei Hundertstelsekunden über ihrer Saisonbestzeit.

«Konkurrenz belebt das Geschäft - super von Lisa», sagte Pinto über die Zweiplatzierte Lisa Mayer aus Wetzlar, die in 7,12 Sekunden so schnell wie nie zuvor rannte. Über 60 Meter der Männer gewann der Chinese Bingtian Su mit dem Asien-Rekord von 6,47 Sekunden. Altmeister Kim Collins - im April wird der Mann aus St. Kitts und Navis 42 Jahre alt - war in 6,60 Sekunden schneller als der deutsche Spitzensprinter Julian Reus aus Erfurt in 6,67.

Mihambo von der LG Kurpfalz feierte an ihrem 24. Geburtstag den Sieg in der Sandgrube mit 6,72 Metern. Nichts wurde es mit einem deutschen Erfolg über 60 Meter Hürden: Die frühere Freiluft-Vize-Weltmeisterin Cindy Roleder (Halle/Saale) kam in 7,84 Sekunden auf Rang drei. Die WM-Dritte Pamela Dutkiewicz aus Wattenscheid wurde Fünfte in 7,95 Sekunden beim Erfolg der Amerikanerin Sharika Nelvis (7,80).

Bei dem eine Million Euro teuren Sportfest lief die Äthiopierin Genzebe Dibaba über 1500 Meter wie erwartet allen davon. In 3:57,45 Minuten blieb die Olympia-Zweite über ihrem 2014 in Karlsruhe aufgestellten Hallen-Weltrekord von 3:55,17. Das deutsche Toptalent Konstanze Klosterhalfen wurde bei ihrem Saisoneinstand Zweite in 4:04,00. Die 20-Jährige rannte nur knapp am deutschen Rekord von 4:03,64 Minuten vorbei: Der wird seit 1984 von der Kölnerin Brigitte Kraus gehalten.