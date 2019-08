Sprint-Ikone : Carl Lewis über Trump: Haben rassistischen Präsidenten

Leichtathletik-Ikone Carl Lewis hat US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert.

von dpa

06. August 2019, 08:34 Uhr

«Wir haben einen rassistischen Präsidenten, der voreingenommen und frauenfeindlich ist und niemanden schätzt, außer sich selbst», sagte der neunmalige Olympiasieger. Es gäbe viele Probleme, betonte Lewis bei den Pan American Games in Lima.

Der 58-Jährige rief dazu auf, dass sich jeder für seine Überzeugungen einsetzen solle. «Das heißt aber nicht, dass wir nicht für das kämpfen können, was für die Menschen richtig ist, und andere anschauen können, wo sie möglicherweise eine Gelegenheit verpasst haben oder in ihrem Leben an den Rand gedrängt wurden.»

Lewis, der von 1984 bis 1996 bei vier Olympischen Spielen Gold im Sprint oder Weitsprung gewann, sprach sich auch für die gleiche Bezahlung weiblicher Athleten aus. Diese Forderung hatten besonders die US-Fußballerinnen bereits vor ihrem WM-Sieg im Sommer gestellt.