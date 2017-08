Einsamer Sprinter : Botswana-Sprinter Makwala im Halbfinale über 200 Meter

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

Der 30-Jährige, der an einem Magen-Darm-Virus erkrankt war, erhielt am Mittwoch vom Weltverband die Starterlaubnis. Als einsamer Sprinter unterbot er am Abend im Londoner Regen die Qualifikationszeit von 20,53 Sekunden deutlich und stand danach im Halbfinale.

Als die 20,20 Sekunden auf der Anzeigetafel aufleuchteten, reagierte Makwala mit Wut und Spott: Er machte auf der regennassen Tartanbahn sieben Liegestütze und salutierte dann in Richtung Publikum.

Wegen der ansteckenden Erkrankung hatte Makwala am Montag zunächst den Vorlauf verpasst und musste dann für 48 Stunden in Quarantäne. Das 200-Meter-Finale findet am Donnerstag (22.50 Uhr MESZ) statt.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 19:56 Uhr