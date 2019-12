Marathon in Valencia : Amanal Petros läuft auf Anhieb Olympia-Norm

Der Wattenscheider Amanal Petros hat bei seinem Marathon-Debüt direkt die Olympia-Norm unterboten.

01. Dezember 2019, 13:35 Uhr

Der 24-Jährige lief bei dem Lauf in Valencia die 42,195 Kilometer in 2:10:28 Stunden und katapultierte sich so auf den neunten Rang der ewigen deutschen Bestenliste. Das teilte der Deutsche Leichtathletikverband mit. Die Olympia-Norm für die Spiele 2020 in Tokio liegt bei 2:11:30 Stunden. Petros ist normalerweise auf den kürzeren Laufstrecken wie dem Halbmarathon und den zehn Kilometern zu Hause.