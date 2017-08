Brite Mo Farah weiter : 5000-Meter-Läufer Ringer verpasst WM-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

In 13:36,87 Minuten landete der fünfmalige deutsche Meister in seinem Rennen nur auf dem 17. Platz. Nach dem WM-Sieg über 10 000 Meter erreichte der Brite Mo Farah auch das Finale am Samstag über 5000 Meter souverän. Er strebt sein drittes WM-Double in Serie an.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 22:03 Uhr