Digitaler Verbandstag : Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing wiedergewählt

Jürgen Kessing bleibt Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Darmstadt | Der 64-Jährige wurde am Samstag beim digitalen Verbandstag des DLV in Darmstadt mit großer Mehrheit bis 2025 wiedergewählt. Es ist die zweite Amtsperiode des Oberbürgermeisters der schwäbischen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Kessing sieht den 800.000-Mitglieder-Verband der olympischen Kernsportart in Corona-...

