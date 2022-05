Formel 1 : Leclerc beim Monaco-Training nicht zu schlagen

Er fährt vorneweg. Er kennt sich auch bestens aus. Der Auftakt ist für Monaco-Pechvogel Charles Leclerc verheißungsvoll gelaufen. Er hält sich Max Verstappen vom Leib.

Charles Leclerc hat sich zur Beendigung seines Heimfluchs in den Straßen von Monaco in Stimmung gebracht. Vor zig Tausenden Zuschauern im Fürstentum raste der 24 Jahre alte Monegasse in beiden Freien Trainings auf den ersten Platz. An die Zeiten des echten Lokalmatadoren kam auch Haupt-Widersacher und Wahlmonegasse Max Verstappen nicht heran. Für Lecl...

