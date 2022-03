Basketball : LeBron James rückt auf Rang zwei der ewigen NBA-Scorerliste

Superstar LeBron James ist auf den zweiten Platz der ewigen NBA-Punkteliste vorgerückt.

Er überholte in der besten Basketball-Liga der Welt beim 119:127 der Los Angeles Lakers gegen die Washington Wizards am Samstag Karl Malone, der in seiner Karriere 36.928 Punkte erzielte. James kommt nun auf 36.947 Punkte in 1363 Spielen und einen Schnitt von 27,1 pro Partie. Er hat nur noch Kareem Abdul-Jabbar vor sich, der in 1560 NBA-Spielen 38.387 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.