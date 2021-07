Wintersport : Langjähriger Fis-Präsident Gian Franco Kasper gestorben

Der langjährige Präsident des Internationalen Skiverbandes Fis, Gian Franco Kasper, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Oberhofen am Thunersee | Das bestätigte Flavio Roda, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes, in einer Verbandsmitteilung. Roda ist ein enger Vertrauter der Familie Kaspers und sprach dieser in der Fis-Mitteilung sein Beileid aus. Kasper war von 1998 bis 2021 Fis-Präsident. Den Kongress Anfang Juni konnte Kasper aus gesundheitlichen Gründen weder leiten noc...

