Basketball : Lakers und Nets verpflichten starke NBA-Profis

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat einen neuen starken Mitspieler bei den Los Angeles Lakers.

Los Angeles | Der NBA-Titelverteidiger gab am Sonntagabend (Ortszeit) die Verpflichtung von Andre Drummond bekannt und sich damit einen weiteren Star in den Kader geholt. Der in seiner Karriere zwei Mal ins All-Star-Team berufene Center spielte zuletzt für die Cleveland Cavaliers und sollte den Lakers vor allem durch seine Größe und die Rebound-Qualitäten eine n...

