Deutscher Fußball-Bund : Länderchefs wollen Amtsenthebung für Keller

Der Druck auf Fritz Keller wird immer größer. Nach dem Misstrauensvotum fordern die Länderchefs nun eine Amtsenthebung des DFB-Präsidenten.

Frankfurt am Main | Jetzt ist das DFB-Präsidium am Zug. Die Chefs der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes wollen eine Amtsenthebung von Fritz Keller. Den möglichen Weg dafür erklärt ein Blick in die Statuten des Verbandes. Ein Überblick über die nächsten möglichen Schritte. DAS WOLLEN DIE LÄNDERCHEFS: Sieben Stunden war Kellers erste offiziell...

