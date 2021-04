Nationalteam : Laboureur und Schulz neues Beach-Team: Erfahrung und Talent

Die zweimalige deutsche Meisterin Chantal Laboureur und U22-Vize-Europameisterin Sarah Schulz bilden ein neues Team im nationalen Beachvolleyball.

Frankfurt am Main | Die 31 Jahre alte Laboureur hatte im Vorjahr in Timmendorfer Strand zusammen mit Sandra Ittlinger überraschend den Titel gewonnen, obwohl beide nicht den Status Nationalteam hatten. Nach der Saison hatte sich das Duo getrennt. Jetzt rückt die 21-jährige Schulz, die als großes Talent gilt, an die Seite von Laboureur. Trainingsstandort des Teams wird St...

