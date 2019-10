Opera Swim Classics Wuppertal : Kurzbahn: Leonie Beck schwimmt 1500-Meter-Weltjahresbestzeit

Leonie Beck ist eine Weltjahresbestzeit über 1500 Meter auf der Kurzbahn geschwommen. Die 22 Jahre alte Sportlerin aus Würzburg schlug bei den Opera Swim Classics in Wuppertal in 15:40,05 Minuten an.

Avatar_shz von dpa

27. Oktober 2019, 15:13 Uhr

Den deutschen Rekord auf der Distanz von Sarah Köhler verfehlte Beck nach Angaben des Portals swimsportnews.de nur knapp. Beck hatte bei den Weltmeisterschaften im Juli in Südkorea Freiwasser-Bronze über die nicht-olympischen 5 Kilometer gewonnen und zudem über 10 Kilometer das Ticket für die Sommerspiele 2020 geholt.