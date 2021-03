Bundespräsident : Kroos spricht mit Steinmeier über Hetze und Hass im Internet

Toni Kroos sieht bei Hetze und Hass im Internet die Anonymität als eines der großen Probleme an.

Frankfurt am Main | Der Fußball-Weltmeister von 2014 plädierte in einem Instagram-Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dafür, dass nur noch der korrekte Name und korrekte Profilbilder verwendet werden dürften. Es müsse nachvollziehbar sein, wer die Beiträge verfasse. „Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das abnimmt“, betonte Kroos. Er sei sich auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.