2. Basketball-Bundesliga : Krönender Abschluss: Aufsteiger Rostock auch ProA-Meister

Bundesliga-Aufsteiger Rostock Seawolves hat die Basketball-Saison mit dem Gewinn des Titels in der ProA gekrönt. Im Final-Rückspiel bei den Tigers Tübingen siegten die Mecklenburger am Samstag mit 78:77 (38:47) und machten damit den Triumph perfekt. Nach dem 81:73-Sieg im Hinspiel am vergangenen Montag hätte der Mannschaft von Trainer Christian Held auch eine Niederlage mit maximal sieben Punkten Differenz gereicht, um sich als Meister feiern zu lassen. Bester Werfer war Tyler Nelson (19).

Tübingen erwischte den besseren Start u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.