Sponsoren-Debatte : Kreise: DFB-Vertrag mit Lufthansa wird beendet

Der Deutsche Fußball-Bund und die Lufthansa beenden ihre Partnerschaft. Gespräche mit einem möglichen Nachfolger hat es bereits gegeben - und das sorgt für Kritik. Im Fokus steht wieder die Debatte um die Menschenrechtslage in Katar.

Frankfurt am Main | Die deutschen Nationalspieler standen Arm in Arm auf dem Rasen, auf ihren schwarzen Shirts prangte in großen weißen Buchstaben die Botschaft Richtung Katar. „Human rights“ - Menschenrechte. Gut dreieinhalb Monate nach der von der Mannschaft initiierten Aktion sorgen Berichte über Gespräche bezüglich einer möglichen Partnerschaft des Deutschen Fußba...

