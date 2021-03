Titelkämpfe in Oberstdorf : Kombinierer bei Heim-WM chancenlos - Bauer hört auf

Zwei Einzel, zweimal Vierter: Rekordweltmeister Eric Frenzel schafft es auch am Donnerstag nicht auf das Siegerpodest. Die Kombinierer enttäuschen vor allem im Springen. Der Skisprungtrainer der Frauen will sich in Zukunft einem privaten Projekt widmen.

Oberstdorf | Rekord-Champion Eric Frenzel schlich völlig ausgepumpt aus dem Zielbereich und hatte „Wut im Bauch“: Den deutschen Nordischen Kombinierern droht bei der Heim-WM ein Fiasko. Titelverteidiger Frenzel, Fabian Rießle und ihre Teamkollegen waren im Kampf um die Medaillen in Oberstdorf beim Gold-Triumph des 19 Jahre alten Österreichers Johannes Lamparter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.