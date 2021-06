Trotz Paris-Aus : Kohlschreiber „Stand jetzt“ nicht nach Stuttgart

Trotz seines Ausscheidens in der dritten Runde der French Open wird Philipp Kohlschreiber in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich nicht beim Rasen-Turnier in Stuttgart antreten.

Stuttgart | „Ich würde Stand jetzt sagen, dass ich nicht nach Stuttgart gehe“, sagte Kohlschreiber nach seiner Dreisatz-Niederlage gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Dabei klagte der 37-Jährige über Adduktorenprobleme. „Das Match gegen Aslan Karazew in der Runde zuvor hat mir dann doch etwas mehr abverlangt“, sagte der Augsburger. Der Mercedes Cup in Stu...

