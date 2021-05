Olympia-Vorbereitung : Klarer Sieg gegen Kanada: Hockey-Herren im Torrausch

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr drittes Testspiel auf der Anlage des UHC in Hamburg binnen fünf Tagen gewonnen.

Hamburg | Am Donnerstag bezwang die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die EM in Amsterdam und die Olympischen Spiele die Mannschaft Kanadas mit 7:0 (3:0). Bereits am Pfingstsonntag hatte das DHB-Team die Nordamerikaner mit 5:0 besiegt. Die Tore erzielten Constantin Staib (2.), Martin Häner (4.), Timm Herzbruch (18.), Li...

