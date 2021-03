Federer-Comeback : King Roger ist zurück: „Die Story ist noch nicht vorbei“

Da ist er wieder. Endlich! Ein Jahr musste die Tennis-Welt auf Roger Federer warten, jetzt gibt der Schweizer sein Comeback. Doch in welcher Form kommt er zurück?

Doha | Die Kunst der Inszenierung hat Roger Federer auch in seiner einjährigen Pause nicht verlernt. Hier ein Instagram-Post vor dem Abflug, da ein kleines Video von seinem ersten Training in Doha - der 39 Jahre alte Schweizer lässt die Tennis-Welt teilhaben an seinem ersehnten Comeback bei den Qatar Exxonmobil Open in dieser Woche. Eine komplette Saison ...

