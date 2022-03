Football : Kieler Hurricanes verpflichten US-Spieler für die Defensive

Die Kiel Baltic Hurricanes haben sich für die neue Saison in der German Football League mit dem Defensivspieler Aaron Simpson verstärkt. Der US-Amerikaner, der von der Dixie State University in Utah zu dem Bundesligisten wechselt, soll die Passverteidigung verstärken. „Ein Grund, warum ich mich für Kiel entschieden habe, war Coach Zorn, mit dem ich erstmals vor knapp zwei Jahren in Kontakt war“, sagte Simpson. „Mein Plan war eigentlich, nach Kanada zu gehen, doch das klappte aufgrund der Pandemie nicht.“

Zorn habe weiter Kontakt zu ihm gehalten, sagte der 29-Jährige und betonte: „Daneben freue ich mich auch, einen anderen Teil der Welt kennenzulernen, was eine Erfahrung ist, die manchen Menschen nie möglich ist.“ Die Saison beginnt für die Hurricanes mit der Partie bei den Braunschweig Lions am 22. Mai. Das erste Heimspiel ist für den 4. Juni gegen die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.