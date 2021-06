WTA-Turnier : Kerber freut sich über Selbstbewusstsein auf Rasen

Auf Rasen findet Angelique Kerber zu alter Stärke zurück. In Berlin steht sie im Achtelfinale. Ein guter Auftakt, findet sie. Ab 21. Juni tritt die 33-Jährige in Bad Homburg an. Dann lockt Wimbledon.

Berlin | Angelique Kerber hat beim Rasen-Turnier in Berlin das Achtelfinale erreicht. Deutschlands beste Tennisspielerin setzte sich in ihrem Auftaktspiel gegen die Japananerin Misaki Doi mit 6:2, 6:1 durch. Die Kielerin trifft nun auf Viktoria Azarenka aus Belarus. „Das war ein guter Auftakt in die Rasen-Saison. Ich habe mich sofort gut gefühlt und hoffe, ...

