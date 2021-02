DFB-Boss : Keller: EM-Halbfinale bleibt Ziel - Löw motiviert

DFB-Präsident Fritz Keller gibt weiter das Halbfinale als Ziel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in diesem Sommer aus.

Frankfurt am Main | Auch ein früheres Ausscheiden würde dabei aus seiner Sicht nicht automatisch das Ende von Joachim Löw als Bundestrainer bedeuten. „Natürlich muss man am Ende des Turniers schauen, was herausgekommen ist“, sagte der 63 Jahre alte Chef des Deutschen Fußba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.