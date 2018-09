Wettbewerbe in Baku : Keine weitere Medaille für deutsche Judokas bei WM

Die Judokas Luise Malzahn, Anna Maria Wagner und Karl-Richard Frey sind bei den Weltmeisterschaften in Baku früh gescheitert.

von dpa

25. September 2018, 16:11 Uhr

Alle drei deutschen Athleten verpassten bei den Titelkämpfen die Finalrunde und damit die Chance auf weitere Medaillen für den Deutschen Judo-Bund (DJB). Die Olympia-Fünfte Malzahn unterlag in ihrem Auftaktkampf in der Verlängerung der früheren Weltmeisterin Marhinde Verkerk aus den Niederlanden.

Wagner gewann in der Klasse bis 78 Kilogramm den ersten Kampf, musste sich in der zweiten Runde aber Europameisterin Madeleine Malonga aus Frankreich geschlagen geben. Frey unterlag im Achtelfinale der Klasse bis 100 Kilogramm kurz vor Kampfende dem japanischen Titelverteidiger Aaron Wolf. Damit bleibt Bronze von Ex-Weltmeister Alexander Wieczerzak vorerst die einzige Medaille für den DJB in Aserbaidschan. Die Titelkämpfe enden am Donnerstag mit dem gemischten Team-Wettkampf.