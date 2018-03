Drama beim Volvo Ocean Race : Keine Hoffnung mehr für verunglückten Segler John Fisher

In einem Sturm geht der 47-jährige Brite während der siebten Etappe über Bord. Eine Suchaktion blieb erfolglos.

von Marle Liebelt, dpa

27. März 2018, 12:58 Uhr

Itajai | Für den am Montag beim Volvo Ocean Race verunglückten Segler John Fisher besteht nach Angaben der Organisatoren keine Hoffnung mehr auf Rettung. „Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wir John auf See verloren haben“, sagte Ocean-Race-Präsident Richard Brisius in einer Stellungnahme am Dienstag.

Der aus dem britischen Southampton stammende John Fisher war auf der siebten Etappe nahe der Grenze zum Südpolarmeer über Bord gegangen.

Foto: Screenshot: GoogleMaps

Im Sturm spülte eine Welle den 47-Jährigen, der mit einem Überlebensanzug bekleidet war, von Deck. Der Vorfall ereignete sich rund 1400 Seemeilen entfernt von Kap Hoorn – knapp 51 Seemeilen (rund 95 Kilometer) hinter dem „Point Nemo“. „Point Nemo“ nennt man jene Position der Erde, die am weitesten von der nächsten Küste entfernt liegt. Er liegt im Südpazifik zwischen Neuseeland und Chile, rund 1451 Seemeilen (2688 Kilometer) von beiden Küsten entfernt.

Foto: Screenshot: GoogeMaps

Als John Fishers Crew diese besondere Position „Point Nero“ passierte, machte sie noch ein kurzes Video, in dem die Holländerin Annemieke Bes noch von dem Unbehagen redet, wenn man diesen Punkt erreicht und sich sagt: „You should not do anything wrong or break something.“ (Du solltest keine Fehler oder etwas kaputt machen.) Unter dem Video, das die Crew am Sonntag postete, heißt es noch: „If anything, at least the crew got each other!“ (Sinngemäß: Egal was passiert, hauptsache die Crew hält zusammen.)

Am folgenden Tag wird das Crew-Mitglied John Fisher von einer Welle erfasst und von Bord gerissen. Eine umgehend eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew unter dem Kommando des australischen Skippers David Witt blieb in der tobenden See ohne Erfolg. „Als Segler und Organisatoren von Regatten ist der Verlust eines Besatzungsmitglieds auf See eine Tragödie, die wir nie in Betracht ziehen wollen. Wir sind am Boden zerstört und unsere Gedanken sind bei Johns Familie, Freunden und Teamkollegen“, sagte Brisius.

QUICK FIX - TUESDAY 27 MARCH pic.twitter.com/fHhn42kTrt — Volvo Ocean Race (@volvooceanrace) 27. März 2018

Insgesamt sechs Yachten waren am 18. März zur siebten Etappe vom neuseeländischen Auckland nach Itajai in Brasilien gestartet. Fisher, der zuletzt im australischen Adelaide lebte, nahm erstmals an dem Rennen teil.

Nach dem Unglück hatte das Team Sun Hung Kai/Scallywag den Veranstalter Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) verständigt. Bei einbrechender Nacht musste die Crew die Rettungsaktion wegen der lebensgefährlichen Bedingungen abbrechen und nahm Kurs auf die etwa 1200 Seemeilen entfernte Küste Südamerikas. „Natürlich ist die Crew nach dem, was sie gerade erlebt hat, emotional und körperlich ausgelaugt“, sagte Ocean-Race-Chef Brisius.

Das Volvo Ocean Race begann am 17. Oktober in Alicante und soll nach elf Etappen und 45.000 Seemeilen im Juni in Den Haag enden.