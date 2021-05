Eishockey-WM : Kanada und Schweden wehren sich gegen Aus

Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann bereits am Montag den Einzug ins WM-Viertelfinale perfekt machen.

München | Nach dem 2:3 (1:1, 0:1, 1:0) Lettlands gegen Finnland nach Verlängerung benötigt Deutschland dafür einen Sieg am Montag gegen die USA (15.15 Uhr/Sport1) nach 60 Minuten, zudem müsste anschließend Kasachstan gegen Norwegen verlieren. Gelingt dies nicht, hat das deutsche Team das Erreichen der K.o.-Runde dennoch weiter in eigener Hand: Am Dienstag kommt...

