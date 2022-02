Wintersport : Joachim Herrmann wirbt für Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich für die alpine Ski-WM 2027 in Garmisch-Partenkirchen stark gemacht.

„Eine solche Sportgroßveranstaltung wäre ein absolutes Highlight für das Winter-Sportland Bayern“, sagte der Politiker am Rande des Slalom-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen. Herrmann hob dabei mit Blick auf die bereits vorhandenen Pisten Kandahar und Gudiberg vor allem die etablierte Infrastruktur hervor. „Die Sportstätten sind da, deswegen ist es in ...

