Wegen Corona-Notstands : Japan-Besuch von IOC-Chef Bach verschoben

Ein in diesem Monat geplanter Japan-Besuch von IOC-Chef Thomas Bach vor den Olympischen Spielen in Tokio ist wegen des Corona-Notstands in Japan verschoben worden.

Chiyoda City | Das gaben die japanischen Organisatoren bekannt. „Angesichts der Verlängerung des Ausnahmezustands in der vergangenen Woche und verschiedener Umstände wurde der für den 17. und 18. Mai geplante Besuch des IOC-Präsidenten Bach in Japan verschoben“, heißt es in einer Stellungnahme. Man werde die Corona-Situation in Japan und andere relevante Faktoren we...

