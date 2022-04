Ukraine-Hilfe : Jan Ullrich versteigert Tour-Rad für 40.100 Euro

Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat für die Hilfe der Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein spezielles Rennrad für 40.100 Euro versteigert.

Bei der Rennmaschine handelt es sich um eine Sonderanfertigung zur Frankreich-Rundfahrt 1998. Der komplette Erlös der Versteigerung auf dem Auktionsportal von United Charity geht an die Ukraine-Hilfe von „Ein Herz für Kinder“. „Ich wünsche mir von Herzen, dass bald wieder Frieden und Glück in der Ukraine einkehren“, sagte Ullrich in einer Videobotschaf...

