Tour de Romandie : Italiener Colbrelli gewinnt zweite Etappe

Sonny Colbrelli hat die zweite Etappe der Tour de Romandie gewonnen.

Saint-Imier | Einen Tag nach seinem zweiten Platz siegte der Italiener über 165,7 Kilometer von La Neuveville nach Saint-Imier vor dem Neuseeländer Patrick Bevin und dem Schweizer Marc Hirschi. In der Gesamtwertung bleibt der australische Prolog-Sieger Rohan Dennis in Führung. Dahinter schob sich Bevin dank der Bonussekunden auf den zweiten Platz. Am 30. April s...

